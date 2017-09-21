В Киеве произошло жуткое смертельное ДТП: фура раздавила женщину (фото, видео)

В Соломенском районе Киева произошло жуткое ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Жуткое ДТП в Киеве: фура "Укрпочты" насмерть раздавила женщину. Без нижней части тела жила еще 20 минут", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что она получила тяжелейшие травмы, женщина оставалась в сознании еще 20 минут, но умерла на месте происшествия. На данный момент на месте ДТП работает полиция.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября на киевском проспекте Бажана произошла авария, в результате которой водитель чудом остался живым.