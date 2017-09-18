Ночное ДТП в Киеве: BMW превратился в груду металлолома, водитель чудом уцелел (фото)
07:49, 18 сентября 2017Происшествия
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Автомобиль от удара превратился в груду металлолома и перевернулся на бок, впрочем водитель в результате ДТП серьезно не пострадал.
Водитель отделался испугом и от госпитализации отказался / фото espreso.tv
Ночью на киевском проспекте Бажана произошла авария, в результате которой водитель чудом остался живым.
Об этом сообщает «Эспрессо ТВ».
Со слов водителя автомобиля BMW-520, в одном из колес автомобиля образовалась дыра, после немецкий седан понесло в направлении отбойника. В результате он врезался в него, а после этого изменил направление движения и врезался в зад грузового автомобиля MAN.
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Автомобиль от удара превратился в груду металлолома и перевернулся на бок, впрочем водитель в результате ДТП серьезно не пострадал, отделался испугом и от госпитализации отказался.
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