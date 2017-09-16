На Одесщине объявлен траур из-за гибели детей во время пожара в лагере

В Одесской области в связи с гибелью детей во время пожара в оздоровительном комплексе «Виктория» объявлен траур.

Об этом в Facebook написал председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

«Трагедия. От гнева и сожаления не хватает слов. В Одесской области траур», - написал Степанов.

В пресс-службе ОГА добавили, что сегодня под председательством Степанова состоится внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации относительно причин и последствий трагедии в детском санатории «Виктория».

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Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошло возгорание, выгорел дотла.

Во время пожара погибли двое детей, поиски еще одного ребенка продолжаются, еще двое госпитализированы. Очевидцы сообщали, что некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания.

Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.