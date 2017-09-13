На Тернопольщине 45-летняя женщина взяла кредит на похищенный у знакомой паспорт.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, подозреваемая работала в одном из местных супермаркетов. Там подружилась с тернополянкой 1961 года рождения. Поскольку женщина не имела где остановиться, а снимать жилье дорого, тернополянка предложила комнату в своей квартире.

Через некоторое время жительница Монастырского района поехала домой, а к тернополянки начали звонить представители кредитного союза и требовали вернуть долг.

Читайте такжеСамоубийство 20-летнего украинца раскрыло схемы вымогательства в российской тюрьме - СМИ

Как выяснилось, деньги на имя потерпевшей взяла ее новая знакомая. Женщина похитила паспорт тернополянки и пошла с ним в кредитный союз. Деньги мошеннице выдали, поскольку она была похожа на владелицу документа.

Женщина взяла под выплату 1,5 тыс. грн, после чего поехала к себе домой.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские сектора уголовного розыска установили личность злоумышленницы. Она в содеянном призналась.

Ей инкриминируют статью 190 УКУ (мошенничество) и 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение).