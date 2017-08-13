В частном дворе в Киеве прогремел взрыв, вероятно, гранаты - полиция
Эксперты-взрывотехники изъяли с места происшествия осколки для проведения исследования.
В частном дворе в Дарницком районе Киева прогремел взрыв, вероятно, гранаты.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
При этом сообщается, что пострадавших нет.
«Около 1 часа ночи в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о взрыве на частном дворе. По прибытии на место следственно-оперативной группы и взрывотехников правоохранители выяснили: неизвестные бросили во двор предмет, похожий на гранату «Ф-1». При этом охранник, который находился в доме, рассказал, что ночью услышал сильный звук, он выбежал во двор и увидел на земле отверстие и поврежденный осколками фасад здания.
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Эксперты-взрывотехники изъяли с места происшествия осколки для проведения исследования.
В полиции также сообщают, что по данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начаты два уголовных производства: по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
«Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к этому уголовному преступлению», - сообщили в полиции.