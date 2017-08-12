На водителя микроавтобуса во Львове за ночь трижды составили протокол за нетрезвое вождение

Сегодня ночью на улице Научной во Львове экипаж патрульной полиции заметил транспортное средство Opel Vivaro, который имел неисправные световые приборы.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова, инспекторы остановили водителя и попросили предъявить документы.

Во время общения патрульные почувствовали от мужчины резкий запах алкоголя. Результат проверки на приборе Drager – 2.26 промилле. Однако, как отмечают в полиции, «во время составления административных материалов, водитель сел в автомобиль и начал движение».

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«На требования патрульных остановиться он не реагировал. Инспекторы заблокировали автомобиль нарушителя, задержали водителя и доставили в Франковский отдел полиции. Там на мужчину составили еще один протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за невыполнение требований об остановке. После оформления всех материалов водителя отпустили. Однако после того, как мужчина вышел из отдела, он направился к своему автомобилю и начал ехать. Патрульные третий раз остановили водителя и составили на него еще один протокол. Теперь судьбу этого правонарушителя будет решать суд», – говорится в сообщении.