На побережье Десны автомобиль без водителя насмерть переехал мужчину

На реке Десна в Вышгородском районе Киевской области автомобиль покатился с холма и переехал туриста, мужчина погиб на месте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

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«Сегодня ночью на реке Десна возле села Воропаев Вышгородского района произошел несчастный случай. На месте происшествия полицейские выяснили, что компания туристов, которая остановилась на побережье водоема, пошла отдыхать. Двое мужчин спали в палатке и жена одного из товарищей находилась неподалеку в стоявшем на холме автомобиле. Когда женщина вышла из машины, авто начало катиться вниз на палатку, где спали мужчины. Они проснулись, и один из туристов попытался остановить транспортное средство, но поскользнулся и попал под колеса. От полученных травм 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия», - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.