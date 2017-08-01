В Одесской области неизвестные подбросили женщине во двор гранату

В городе Подольске Одесской области неизвестные подбросили местной жительнице во двор гранату.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, накануне в дежурную часть Подольского отдела полиции поступило сообщение от оператора ГСЧС о том, что на территории частного домовладения местной жительницы обнаружена граната Ф-1. Группа реагирования патрульной полиции прибыла по указанному адресу.

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Людей эвакуировали на безопасное расстояние, место происшествия оцепили до приезда взрывотехников. Прибывшие специалисты изъяли с огорода 59-летней женщины гранату и направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, подбросившие боеприпас.