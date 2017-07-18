Смерть подростка из-за взрыва в Одессе: склад гранат принадлежит участнику АТО (видео)

17:34, 18 июля 2017
Происшествия
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Военный сейчас служит в ВСУ и находится в АТО.

В результате взрыва гранаты Ф-1 в многоквартирном доме погиб один подросток / фото УНИАН

Владелец гаража со складом боеприпасов, взрыв одного из которых вчера убил 16-летнего парня, является военнослужащим. Об этом «Думской» сообщил источник в облпрокуратуре.

«В результате оперативных мероприятий выяснилось, что гранату мальчишкам дал отец одного из парней — бывший сотрудник МВД, сейчас служит в ВСУ и находится в АТО», — отметил наш собеседник.

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Как известно, в результате взрыва гранаты Ф-1 в многоквартирном доме погиб один подросток, еще двое ранены и находятся в больнице.

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