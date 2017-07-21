В Харьковской области неизвестные взорвали и ограбили банкомат "Приватбанка".

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии, произошедшем в магазине в селе Покотиловка вблизи Харькова, поступила в дежурную часть Харьковского отдела полиции сегодня, 21 июля, около 4:21.

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По сведениям полиции, правоохранители провели осмотр места происшествия. Во время проведения первоочередных мероприятий было установлено, что около 4:00 трое неизвестных, одетых в темную одежду (один был в маске, а двое - в мотоциклетных касках), неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и похитили кассеты с денежными средствами на сумму более 45 тыс. грн.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному преступлению.

Напомним, ранее в центре Киева грабители в медицинских масках отобрали у мужчины сумку с 2,4 миллиона гривень.