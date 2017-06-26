На Киевщине арестовали военного, который поставлял оружие и боеприпасы из района проведения АТО

Задержанного военнослужащего, который наладил канал поставки оружия и боеприпасов из района проведения АТО на Киевщину, по ходатайству военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины, взят под стражу с возможностью внесения залога 120 тыс.грн.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В ведомстве напомнили, что военнослужащий одной из военных частей Вооруженных Сил Украины, что на Житомирщине, в течение мая-июня 2017 года с помощью службы экспресс-доставки грузов и под видом предметов гражданского назначения доставлял из района проведения АТО на Киевщину оружие и боеприпасы.

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Задокументированы факты перевозки большого количества боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, гранаты РГД-5 (4шт.) и запалов к ним, выстрелов гранатометных ВОГ-25 (6 шт.), 400 грамм тротила, детонаторы и тому подобное.

Военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (хранение, приобретение боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Следствие продолжается.