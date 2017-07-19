На Ровенщине в результате взрыва погибли три человека

В поселке Заречное Ровенской области в результатет взрыва неизвестного предмета погибли три человека. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В пгт Заречное 18 июля около 22 часов. 38 мин. на территории частного домохозяйства в хозяйственной постройке произошел взрыв неизвестного взрывного предмета, в результате чего погибли 3 человека. Разрушений строительных конструкций нет. Правоохранительными органами проводится следствие", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Гнутово трактор подорвался на взрывном устройстве, пострадали два человека

Напомним, что вчера в Одессе в результате взрыва гранаты Ф-1 в многоквартирном доме погиб один подросток, еще двое ранены и находятся в больнице.