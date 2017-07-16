Во Львовской области в результате двух ДТП погибли пять человек

Во Львовской области на автодороге Львов - Самбор - Ужгород в результате ДТП погибли двое людей. Еще трое погибли в результате ДТП на автодороге Львов - Тернополь.

"В Старосамборский отдел полиции 15 июля поступила информация о том, что около 23.50 на автодороге Львов-Самбор-Ужгород вблизи села Бачина произошло дорожно-транспортное происшествие. Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля «Фольксваген» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось", - сообщили в пресс-службе.

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В результате ДТП 35-летняя женщина, которая находилась в автомобиле, погибла на месте происшествия. Двое травмированных мужчин в возрасте 19 и 24 лет были доставлены в реанимационное отделение районной больницы. Младший из них от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Расследование продолжается.

Другое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 06.10 на автодороге Львов - Тернополь, сообщает в Facebook Главное управление Нацполиции во Львовской области.

«Сотрудники полиции предварительно установили, что вблизи села Куровичи Золочевского района столкнулись автомобили «Рено Лагуна» и «Део Сенс». В результате ДТП трое пассажиров «Дэу» погибли на месте происшествия. Трое пассажиров «Рено» с телесными повреждениями доставлены в медицинские учреждения», - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают анкетные данные потерпевших и погибших, выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.