Журналист, которого подстрелили на учениях резервистов, выздоравливает после операции (видео)

20:31, 07 июля 2017
Происшествия
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Врачи очень осторожны в прогнозах относительно состояния журналиста.

Кадр из видео ТСН

Состояние Вячеслава Вовка врачи называют стабильным, но тяжелым, впрочем, все равно очень осторожны в прогнозах, сообщает ТСН.

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Накануне 28-летнего фотокорра случайно ранил инструктор во время учений для резервистов. По сценарию, в районній совет должен был проникнуть злоумышленник. Его роль и вызвался сыграть Вячеслав.

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