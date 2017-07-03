За совершение смертельного ДТП в Киеве депутат приговорен к 6 годам тюрьмы

Святошинский райсуд Киева сегодня огласил обвинительный приговор депутату Макаровского райсовета Киевской области по факту совершения ДТП со смертельным исходом, произошедшего 29 июля прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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«В судебном заседании установлено, что депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Волга». В результате ДТП два человека, находившиеся в «Волге», получили тяжелые травмы. Один из потерпевших от полученных травм скончался. Экспертиза обнаружила в крови депутата 1,85 промилле алкоголя», - говорится в сообщении.

Учитывая обоснованную позицию прокурора, суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права управления транспортом сроком на 3 года.

В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО до вступления приговора в законную силу.

Как сообщал УНИАН, депутат Макаровского райсовета Киевской области Матвей Евсеенко в ночь на 29 июля 2016 года выехал на встречную полосу на Кольцевой дороге в Киеве, пытаясь скрыться от полиции.