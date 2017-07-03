За совершение смертельного ДТП в Киеве депутат приговорен к 6 годам тюрьмы

20:32, 03 июля 2017
Происшествия
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Депутат райсовета, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль с супружеской парой.

Нетрезвый депутат выехал на встречную полосу на Кольцевой дороге в Киеве, пытаясь скрыться от полиции / Фото Надежда Максимец via Facebook

Святошинский райсуд Киева сегодня огласил обвинительный приговор депутату Макаровского райсовета Киевской области по факту совершения ДТП со смертельным исходом, произошедшего 29 июля прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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«В судебном заседании установлено, что депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Волга». В результате ДТП два человека, находившиеся в «Волге», получили тяжелые травмы. Один из потерпевших от полученных травм скончался. Экспертиза обнаружила в крови депутата 1,85 промилле алкоголя», - говорится в сообщении.

Учитывая обоснованную позицию прокурора, суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права управления транспортом сроком на 3 года.

В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО до вступления приговора в законную силу.

Как сообщал УНИАН, депутат Макаровского райсовета Киевской области Матвей Евсеенко в ночь на 29 июля 2016 года выехал на встречную полосу на Кольцевой дороге в Киеве, пытаясь скрыться от полиции.

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