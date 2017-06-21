Последствия масштабного пожара в Центральном гастрономе Киева показали с высоты птичьего полета (видео)

В сети показали видео, как выглядит здание бывшего Центрального гастронома в Киеве после пожара, который произошел 20 июня.

Ролик представило издание "112 Украина".

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Видео снято с квадрокоптера. На нем показано, как пожажна машина тушит огонь на вершине здания. Само здание разрушено от сильного огня.

