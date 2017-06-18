Во время стычек с противниками Марша равенства пострадали двое полицейских

Двое полицейских получили легкие телесные повреждения во время столкновений с противниками проведения Марша равенства ЛГБТКИ-сообщества в центре Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил на брифинге после Марша равенства.

Он отметил, что во время акции возникали незначительные стычки.

"Были незначительные стычки во время охраны общественного порядка. Полицией были задержаны 6 человек, они сейчас находятся в Шевченковском районном управлении. Еще несколько было изъятий: пиротехника, балаклавы", - сказал Корищенко.

Читайте такжеПолиция задержала семерых противников Марша равенства в Киеве

По его словам, эти шесть человек были задержаны во время столкновений с полицейскими. «Это молодые люди из числа тех, кто выступал против Марша равенства», - уточнил Крищенко.

По его словам, за помощью после инцидентов обратились двое полицейских, их госпитализировали. «Сейчас им оказывают (помощь), но это царапины, легкие повреждения", - добавил Корищенко.

По его словам, среди организаторов акции и участников Марша равенства пострадавших нет.

Также начальник столичного главка полиции добавил, что в центре города, в крупных торговых заведениях усиленные наряды полиции будут работать до вечера.

В свою очередь, первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что полиция справилась с поставленными задачами во время Марша равенства.

"Мероприятия закончились. Национальная полиция, Национальная гвардия, все подразделения Министерства внутренних дел с задачей справились. То есть, без серьезных нарушений сегодня у нас прошли эти мероприятия", - сказал Яровой.

Читайте такжеУ противников Марша равенства во время проверок обнаружили газовые баллончики и зеленку

Он отметил, что безопасность участников Марша равенства гарантировали около 5 тысяч правоохранителей.

По оценкам полиции, количество граждан, принявших участие в Марше равенства, составило около 3 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, в Марше равенства сегодня в центре столицы приняли участие около 1 тысячи человек, мероприятие состоялось без серьезных провокаций. Участников марша охраняли более 5,5 тысячи правоохранителей.

В шествии принимали участие не только представители ЛГБТКИ-сообщества, а также иностранные дипломаты, члены правозащитных организаций и обычные граждане.