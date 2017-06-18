Марш равенства в Киеве прошел без провокаций (фото)

Марш равенства представителей ЛГБТКИ-сообщества в Киеве прошел без провокаций, участники акции спокойно дошли до конечной точки шествия - площади Льва Толстого.

Как передает корреспондент УНИАН, во время акции правоохранителям удалось предотвратить значительные провокации.

В редких случаях некоторые лица пытались прорваться через кордон правоохранителей, но им это не удалось.

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Вместе с тем одна девушка из числа противников шествия отобрала у участника флаг ЛГБТКИ-сообщества. Девушку пытались остановить, но она сбежала с флагом в неизвестном направлении.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, шесть человек, которые пытались прорвать кордон полиции, доставляют в полицейский участок, чтобы выяснить их данные и дать правовую квалификацию их действий.

Во время шествия участники Марша равенства выкрикивали лозунги: "Бунтуй, люби, прав не отдавай!", "Права человека - превыше всего!", Страна для всех "и другие.

Когда участники пришли на площадь Льва Толстого, организаторы «Киев-Прайд» попросили всех поблагодарить представителей правоохранительных органов за обеспечение безопасности.

Активисты не расходятся, а правоохранители продолжают держать их в окружении, опасаясь провокаций.

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Как сообщал УНИАН, в Марше равенства участвовали около 1 тысячи человек. Их охраняли около 5,5 тысячи правоохранителей.

В шествии принимали участие не только представители ЛГБТКИ-сообщества, а также иностранные дипломаты, члены правозащитных организаций и обычные граждане.