На Днепропетровщине из автомата расстреляли двух мужчин и тяжело ранили жену одного из них (видео)

На Днепропетровщине неизвестные преступники убили двух мужчин и серьезно ранили жену одного из них. Для поиска убийц в области введен план "Сирена", но он до сих пор не принес результатов, говорится в сюжете ТСН.Читайте такжеВ штабе АТО сообщили о потерях украинской армии на Донбассе: за день двое бойцов ранены, один - погибПервым убили 45-летнего охранника водной станции, которого вызвал на помощь владелец кафе в 3:00 ночи. На месте, где сработала сигнализация, преступники устроили засаду. В младшего мужчину выпустили 5 пуль, а потом стреляли в спину 70-летнему бизнесмену. Две пули попали в поясницу, одна – в голову.

После убийства нападавшие забрали машину предпринимателя и на ней отправились к его дому. Жена проснулась от стука в ворота, а когда выглянула на улицу – получила пулю, которая, по словам врачей, прошла в трех сантиметрах от сердца.

"Огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением легкого. Травма тяжелая. Прогнозов пока давать не будем", - пояснил начмед городской больницы №1 Никополя Александр Саморуков.

В селе говорят, что у этих супругов не было детей, мужчина и женщина жили сами. Были зажиточными, часто одалживали деньги соседям. Однако нападавшие даже не попытались пролезть в дом или в кафе. Поэтому местные не верят в версию об ограблении и считают преступление заказным.

Журналисты отмечают, что погибший Николай Бондаренко был не только бизнесменом, но еще и депутатом сельсовета, а в прошлом – и райсовета. Родственники подозревают, что именно это и стало причиной нападения. В полиции утверждают, что рассматривают все возможные версии.

По предварительным данным, нападавших несколько, они в темной одежде, а могут передвигаться на белом Nissan убитого бизнесмена. В полиции предупреждают, что злоумышленники могут быть вооружены и просят к ним не приближаться, а сразу вызывать полицию.