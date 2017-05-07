Во Франции задержали бывшего солдата, который хотел совершить теракт
Бывший солдат французской армии признал намерение совершить теракт от имени "Исламского государства".
Задержанный во Франции бывший военнослужащий признал, что планировал совершить теракт от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает DW.
34-летнего мужчину, чье имя не называется, задержали вблизи расположенной в городе Эвре на север от Парижа военной базы военно-воздушных сил.
По данным следствия, хотя высказывания задержанного бывшего военнослужащего "были бессвязными", однако он не производил впечатления психически больного человека. Задержанный имел форму с нашивкой ИГ вместо военных знаков различия. В его автомобиле обнаружили накопитель информации, содержащий признание в том, что он является сторонником джихадистов.
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В кустах неподалеку от военной базы было обнаружено помповое ружье, два револьвера и боеприпасы. Сообщается, что задержанный мужчина прослужил всего 10 лет во французских сухопутных войсках. С 2013 года был уволен из армии. Он перешел в ислам, а с 2014 года, после радикализации взглядов - находился под пристальным наблюдением спецслужб.
Как известно, вечером 20 апреля открыли огонь по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате по меньшей мере один полицейский погиб, еще двое получили ранения. Нападавший был убит полицией огнем в ответ.
Очевидцы утверждают, что мужчина был вооружен автоматом Калашникова. Террористическая группировка «Исламское Государство» взяла на себя ответственность за стрельбу.