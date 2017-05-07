Во Франции задержали бывшего солдата, который хотел совершить теракт

Задержанный во Франции бывший военнослужащий признал, что планировал совершить теракт от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает DW.

34-летнего мужчину, чье имя не называется, задержали вблизи расположенной в городе Эвре на север от Парижа военной базы военно-воздушных сил.

По данным следствия, хотя высказывания задержанного бывшего военнослужащего "были бессвязными", однако он не производил впечатления психически больного человека. Задержанный имел форму с нашивкой ИГ вместо военных знаков различия. В его автомобиле обнаружили накопитель информации, содержащий признание в том, что он является сторонником джихадистов.

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В кустах неподалеку от военной базы было обнаружено помповое ружье, два револьвера и боеприпасы. Сообщается, что задержанный мужчина прослужил всего 10 лет во французских сухопутных войсках. С 2013 года был уволен из армии. Он перешел в ислам, а с 2014 года, после радикализации взглядов - находился под пристальным наблюдением спецслужб.

Как известно, вечером 20 апреля открыли огонь по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате по меньшей мере один полицейский погиб, еще двое получили ранения. Нападавший был убит полицией огнем в ответ.

Очевидцы утверждают, что мужчина был вооружен автоматом Калашникова. Террористическая группировка «Исламское Государство» взяла на себя ответственность за стрельбу.