В ГСЧС прокомментировали масштабный прорыв трубопровода в Киеве

В результате разрыва трубы и выхода воды на поверхность в Киеве на Голосеевском проспекте, 27, никто не пострадал. Об этом сообщили УНИАН в столичном управлении ГСЧС.

Читайте такжеВ центре Киева прорвало канализацию - нечистоты льются по улице (фото)Кусками асфальта и грунта повреждены несколько автомобилей и окна на нескольких этажах здания. Пострадавших в результате инцидента нет.

Спасателей ГСЧС на место происшествия не вызывали, поскольку, как заверили в компании "Киевэнерго", которая проводила испытания водопровода, справятся с ситуацией собственными силами.

Ранее в Facebook очевидец Александр Гусев сообщил, что около 14.00 в Киеве на Голосеевском проспекте прорвало трубу диаметром 2000 мм. "Фонтан воды достиг 7-го этажа. Разбита техника и жилье. Людей отселяют, им нужна помощь", - написал он, добавив соответствующие фотографии с места события.

В отделе информационного обеспечения и коммуникации КГГА заявили, что у них информация об аварии отсутствует, и посоветовали обратиться в "Киевводканал".

В столице продолжаются гидравлические испытания теплосетей, которые находятся в зоне ответственности "Киевэнерго". С 26 мая горячее водоснабжение на время проведения испытаний прекращено, в частности для некоторых потребителей Голосеевского района.

"Киевэнерго" в связи с этим призвало обращаться к киевлянам с просьбой быть внимательными и соблюдать меры безопасности: при возникновении провалов грунта или асфальта или появления воды или пара на поверхности при каких обстоятельствах не приближаться к ним и сообщить о повреждении в контакт-центр "Киевэнерго".

Компания также призвала водителей не парковать автомобили над люками тепловых камер, что повышает вероятность повреждения транспорта и делает невозможным оперативное отключение поврежденных участков.