Дымовые шашки, газ, потасовка: в Одессе требовали отменить концерт Лободы (фотогалерея)

В Одессе возле ночного клуба "Ибица" произошла потасовка с участием активистов патриотических организаций, которые требовали отменить концерт певицы Светланы Лободы.

Как сообщает "Думская", участники митинга требовали "остановить выступление и изгнать исполнительницу — желательно с лишением ее гражданства Украины".

Для обеспечения порядка на месте происшествия дежурило большое количество сотрудников полиции.

Во время потасовки неизвестные сначала бросили в толпу две петарды, а затем - две дымовые шашки.

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"Полиция пыталась произвести личный досмотр двух активистов, те отказались, и вспыхнула потасовка. В ходе нее кто-то применил слезоточивый газ. Отказавшихся «досматриваться» задержали", - сообщает издание. Позже задержанных отпустили.

Также было два сообщения о якобы заминировании клуба "Ибица". Организаторы отменили концерт Лободы.

По информации советника начальника ГУНП Руслана Форостяка, полиция составила всего один протокол по 173 статье КУоАП — «мелкое хулигантство». Задержанных нет.

Сейчас ситуация возле клуба спокойная, участники акции разошлись.

Как отмечает "Думская", Лобода регулярно выступает в России, отказывается признавать факт российской агрессии в Украине и поддерживает российских артистов, которым запретили въезд в нашу страны из-за выступлений на оккупированных территориях.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее активисты призвали сорвать концерт Светланы Лободы в Одессе. Экс-руководитель местного "Правого сектора" Сергей Стерненко назвал певицу "запроданкой, любительницей российского рубля и коллаборанткой".

Отметим, украинские активисты уже не в первый раз пытаются сорвать концерт Светланы Лободы. В прошлом году подобные инциденты происходили в Луцке и Ивано-Франковске.