Лобода похвасталась новой подработкой в России: будет вручать премии артистам из "черного списка" СБУ

Светлана Лобода, несмотря на войну на Донбассе, продолжает гастролировать на территории России и местные телеканалы даже предлагают ей там работу.

Так, в частности, своей странице в Instagram она написала, что 27-го мая вместе с другим уроженцем Украины, а именно Донецка, Александром Реввой, который сейчас выступает в образе певца Артура Пирожкова, будет вести премию музыкального телеканала RU TV.

К слову, на официальном сайте Реввы подтверждают информацию, что он выступит в роли ведущего шоу, а помогать ему, кроме Лободы, будут Филипп Крикоров и Елена Север.

Среди приглашенных на премию артистов не мало и украинских.

Гостями церемонии также будут звезды, которые попали в "черный список" Украины за выступления в оккупированном Крыму и "ЛДНР".

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Как сообщается на сайте российского телеканала церемонию посетят: Филипп Киркоров, LOBODA, Ольга Бузова, Николай Басков, Ани Лорак, Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!», Время и Стекло, Юлианна Караулова, A’STUDIO, Алексей Воробьев, Mот, Егор Крид, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Ёлка, MBAND, ВладиМир, ЮрКисс, Елена Север, Сати Казанова, Митя Фомин, Дмитрий Колдун, Анна Плетнёва, Uma2rman, Quest Pistols Show, Елена Темникова, Артур Пирожков, Макс Барских, Настя Задорожная, Анна Седокова, Анита Цой, Джиган, Dенис Клявер, Дискотека Авария, Сергей Лазарев, Влад Соколовский, Дакота, Наргиз, SEREBRO, Нюша, Мария Вебер, Artik & Asti, Алекс Малиновский, Сергей Зверев, A-Dessa, МакSим, Burito, 5sta family, Natan, The Jigits, Зара.

В начале марта Светлану Лободу пригласили на один из пропагандистских телеканалов, где она пожаловалась на угрозы со стороны "радикалов".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее одесситов призвали сорвать Лободе концерт в городе.