"Вояж Лободы в Одессу": активисты обещают сорвать концерт "любительнице рубля", к ситуации подключилась полиция

Полиция не позволит блокировать выступление Светланы Лободы, но и не станет мешать пикету активистов.

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Об этом на своей странице в Facebook написал советник начальника ГУ НП В Одесской области Руслан Форостяк.

Он подчеркнул, что в демократическом государстве уважаются права и свободы всех категорий граждан.

"Правоохранители не дадут возможности физически блокировать творческую деятельность певицы и мешать посетителям концерта или кому-то ограничивать право на протест других граждан, например, охране заведения или любым другим третьим лицам. Кроме того, уверен, что любые действия ограничивающие права и свободы других граждан, выходящие за рамки Закона, или имеющие признаки правонарушений - будут иметь реальные правовые последствия, - написал Форостяк.

Также стало известно, что владельцы клуба решили не отказываться от концерта, так что не исключен вариант массовых потасовок в Аркадии 28 мая. Клуб уже заказал дополнительную охрану и ожидаются усиленные отряды полиции.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее активисты призвали сорвать концерт Светланы Лободы в Одессе. Экс-руководитель местного "Правого сектора" Сергей Стерненко назвал певицу "запроданкой, любительницей российского рубля и коллаборанткой".

Отметим, украинские активисты уже не в первый раз пытаются сорвать концерт Светланы Лободы. В прошлом году подобные инциденты происходили в Луцке и Ивано-Франковске.