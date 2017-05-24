Одесситов призывают сорвать концерт Лободы в городе

В воскресенье, 28 мая, одесситов призывают выйти с акцией протеста против концерта Светланы Лободы в городе.

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"Призываю всех прийти 28.05, уже в это воскресенье, в 21:00 с акцией протеста против этой запроданки и любительницы российского рубля! Концерт этой колаборантки в Одессе — вызов перед всеми нами!" - говорится в сообщении бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко в Facebook.

По его словам, в то время, когда бойцы АТО воюют на Донбассе, в Одессу приглашают человека, который своими поездками в Россию, по сути, поддерживает агрессию этой страны.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля украинская певица Светлана Лобода попала в ДТП во время съемок клипа в России.