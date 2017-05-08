В Киеве в жилом доме взорвалась граната, есть пострадавший - полиция

Столичные правоохранители возбудили уголовное производство по факту взрыва в жилом доме на улице Анны Ахматовой. По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5, сообщил в эфире телеканала «112 Украина» начальник Дарницкого управления полиции в городе Киеве Сергей Чернышев.

«На момент взрыва в квартире находились мужчина и женщина, они сожители. Женщина услышала взрыв, вышла в коридор, увидела окровавленного мужа, сразу стала оказывать ему медицинскую помощь. Вызвала «103», а медики сообщили в полицию. Пострадавший в больнице, с ним общаться нет возможности», - отметил он.

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По словам Чернышева, по данному факту возбуждено уголовное производство по статье 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Взрыв произошел 7 мая.