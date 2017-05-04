В Одессе активисты разрисовали фасад приемной депутата горсовета и сожгли палатку "Оппоблока" (фото)

В центре Одессы вчера проукраинские активисты разрисовали фасад приемной депутата Одесского городского совета от «Оппозиционного блока» Богдана Гиганова и сожгли палатку данной партии.

Об этом Гиганов сообщил Facebook.

«Пару часов назад, покрываемые сегодня правоохранительными органами невоспитанные и радикально настроенные дети, разрисовали фасад моей приемной националистическими слоганами, символикой и разожгли костер на тротуаре, прямо под окнами жилого малоквартирного дома!!!», - написал Гиганов.

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Он считает, что молодые люди, которые являются «пешками в чужой игре», совершили сразу несколько уголовных преступлений.

Происшествие имело место по адресу улица Пироговская, 19.

В полиции случившееся пока не комментируют.