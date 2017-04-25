В Харькове полицейские обнаружили автомобиль с оружием (фото, видео)

В Харькове полицейские обнаружили автомобиль с оружием. Об этом сообщает полиция области.

"24 апреля около 17:00 на улице Петра Болбочана сотрудники Управления уголовного розыска, Новобаварского отдела полиции и патрульные остановили автомобиль «Лексус». В салоне находились трое мужчин, 28, 31 и 40 лет. При осмотре автомобиля были обнаружены автомат Калашникова, помповое ружье, пистолет. Оружие изъято и направлено на экспертизу", - сказано в сообщении.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Цель перевозки оружия устанавливается, проводится проверка.

Ранее на Закарпатье полиция обнаружила в почтовой посылке около 800 патронов.