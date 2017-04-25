На Закарпатье полиция обнаружила в почтовой посылке около 800 патронов

Сотрудники Свалявского отделения полиции (Закарпатская область) совместно с управлением СБУ в области обнаружили и изъяли 771 патрон в посылке, которая поступила из Ивано-Франковской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, вчера, 24 апреля, сотрудники полиции и СБУ обнаружили и изъяли посылку с боеприпасами, которая пришла жителю села Родниковка в почтовое отделение села Поляна Свалявского района.

«В пакете находился хозяйственный мешок с бумажной коробкой и тремя металлическими ящиками. В каждом из них находились 226, 211 и 224 патронов к винтовке, кроме этого в посылке лежала трубка, длиной 20 см и 110 предметов, похожих на пули. Все патроны изъяты и отправлены на экспертизу», - добавили в отделе коммуникации.

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В полиции уточнили, что по данному факту полиция начала уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

«Такие противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Полиция установила, что посылка пришла из Ивано-Франковской области. Следствие продолжается», - уточнили в полиции.