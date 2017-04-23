В Одессе задержали сотрудника военной прокуратуры в нетрезвом состоянии за рулем

В Одессе за вождение в нетрезвом состоянии задержан сотрудник военной прокуратуры Сергей Яровой.

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Об этом в Facebook сообщил руководитель общественной организации «За прозрачную власть» Дмитрий Кондратьев.

По его данным, в ночь на 22 апреля на улице Генуезской 24/1 (курортная зона) патрульной полицией был остановлен автомобиль Honda Civic, принадлежащий начальнику одного из отделов военной прокуратуры Южного региона.

По данным Кондратьева, при прохождении освидетельствования на приборе драггер уровень алкоголя в крови был зафиксирован на отметке 1,76 промилле, что в 9 раз превышает норму. После этого был составлен протокол по ч.1 статьи 130 КУоАП.

«Но когда прокурору дали его подписать, он в графе с подписью вначале попытался писать свои комментарии, а потом просто вырвал протокол из рук инспектора, порвал его, смял и бросил в лужу. После потасовок, физического сопротивления и прочих разборок его доставили в отдел полиции», - отметил Кондратьев. Составлены протоколы по статьям 130-й, по 173-й (мелкое хулиганство) и 185-й (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника полиции) КУоАП.