Полиция рассказала об инциденте с нетрезвым водителем российского консульства в Киеве

Сотрудник из российского консульства в Киеве, которого остановили накануне в нетрезвом состоянии, является гражданином России. Об этом рассказал представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

Он подтвердил информацию, распространенную СМИ, о задержании в нетрезвом состоянии водителя консульства РФ в Киеве.

"9 апреля на улице Митрополита Липковского после получения вызова о нетрезвом водителе за рулем полицейские остановили автомобиль марки BMW под управлением, как выяснилось, сотрудника посольства Российской Федерации в Украине, который находился с явными признаками алкогольного опьянения", - отметил Тракало.

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"От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался в присутствии двух свидетелей. На него был составлен административный протокол по части 1 статьи 130 Куоап.

"Авто не эвакуировали, поскольку оно находилось на дипломатических номерах", - добавил он.

На уточняющий вопрос, гражданином какой страны является водитель, он ответил: "Водитель предъявил удостоверение водителя РФ и гражданство России".

Ранее УНИАН сообщал, что водитель и вызванный после задержания сотрудник консульства сначала не понимали украинского, а потом уверяли, что водитель не мог употреблять алкоголь, ведь сейчас пост и пьянствовать в Вербное воскресенье - большой грех.