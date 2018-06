В ДТП в Северной Осетии погибли двое детей из Украины (фото)

В четверг вечером на третьем километре "кадгаронской" трассы 18-летний водитель «БМВ», по предварительным данным республиканского ГИБДД, не справился с управлением и врезался в бардовоз. В результате ДТП пассажиры иномарки – брат и сестра 2010 и 2008 г.р. - погибли на месте, водитель был доставлен в Ардонскую ЦРБ. Погибшие - граждане Украины, гостившие в республике. Карина 15-Хадаева

