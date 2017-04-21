В ДТП в Северной Осетии погибли двое детей из Украины (фото)
Дети приехали в Северную Осетию погостить у своих родственников.
В Северной Осетии в аварии погибли двое несовершеннолетних детей.
Читайте такжеДТП с участием авто Савченко: сестра нардепа рассказала подробности инцидента
В правоохранительных органах сообщили, что авария произошла на «кадгаронской» автодороге.
По предварительной информации, виновником аварии является 18-летний молодой человек, сидевший за рулем легкового автомобиля марки BMW. Водитель иномарки не смог удержать управление транспортным средством под своим контролем и на большой скорости врезался в грузовик.
Очевидцы сообщают, что у машины неповрежденным остался только багажник, пишет iReactor.
В результате аварии двое пассажиров легковушки, являющиеся братом и сестрой 2010 и 2008 года соответственно, получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место трагедии медики зафиксировали смерть детей, скончавшихся до их приезда Водитель BMW получил серьезные травмы, и в настоящий момент находится в критическом состоянии.
На месте трагедии работает оперативно-следственная группа, устанавливаются детали происшествия.
Сообщается, что погибшие дети были гражданами Украины и приехали в Северную Осетию погостить у своих родственников.
В четверг вечером на третьем километре "кадгаронской" трассы 18-летний водитель «БМВ», по предварительным данным республиканского ГИБДД, не справился с управлением и врезался в бардовоз. В результате ДТП пассажиры иномарки – брат и сестра 2010 и 2008 г.р. - погибли на месте, водитель был доставлен в Ардонскую ЦРБ. Погибшие - граждане Украины, гостившие в республике. Карина 15-Хадаева