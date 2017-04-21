В ДТП в Северной Осетии погибли двое детей из Украины (фото)

В Северной Осетии в аварии погибли двое несовершеннолетних детей.

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В правоохранительных органах сообщили, что авария произошла на «кадгаронской» автодороге.

По предварительной информации, виновником аварии является 18-летний молодой человек, сидевший за рулем легкового автомобиля марки BMW. Водитель иномарки не смог удержать управление транспортным средством под своим контролем и на большой скорости врезался в грузовик.

Очевидцы сообщают, что у машины неповрежденным остался только багажник, пишет iReactor.

В результате аварии двое пассажиров легковушки, являющиеся братом и сестрой 2010 и 2008 года соответственно, получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место трагедии медики зафиксировали смерть детей, скончавшихся до их приезда Водитель BMW получил серьезные травмы, и в настоящий момент находится в критическом состоянии.

На месте трагедии работает оперативно-следственная группа, устанавливаются детали происшествия.

Сообщается, что погибшие дети были гражданами Украины и приехали в Северную Осетию погостить у своих родственников.