В Одессе женщина пострадала при столкновении автомобиля с трамваем

В Одессе сегодня столкнулись автомобиль и трамвай, в результате чего пострадала одна из пассажирок трамвая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, ДТП произошло в районе центрального железнодорожного вокзала.

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«ДТП с потерпевшими по улице Лейтенанта Шмидта, 25. Трамвай и автомобиль Ford Focus столкнулись. В результате ДТП пострадала пассажирка трамвая, 1994 г.р. Предварительный диагноз: перелом ключицы», - сообщили в пресс-службе.

Как отметил представитель патрульной полиции Одессы, автомобиль двигался со стороны улицы Канатной по Итальянскому бульвару, совершил столкновение с трамваем на улице Лейтенанта Шмидта.

«Иномарка получила значительные механические повреждения, но люди, находившиеся в ней, по предварительным данным, не пострадали», - отметил представитель.

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По данным полиции, водитель иномарки не успел затормозить на скользкой мостовой и врезался в трамвай, в котором было много пассажиров. В настоящее время на месте работает следователь.

Напомним, сегодня с утра в Одессе – сильный порывистый, дождь и мокрый снег.

В пресс-службе мэрии Одессы отметили, что власти настоятельно просят одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин. Также власти просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.