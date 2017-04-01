В Киеве возле метро "Петровка" загорелись склады, пожар уже локализирован (фото, видео)

В районе столичного метро "Петровка" горит пластиковая крыша одного из зданий. Вероятно, там расположены складские помещения, пишут пользователи в соцсетях.

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"Пожар! Только что! Рядом с метро Петровка. Горят склады!" - сообщил на своей странице в Facebook Павел Скала.

Позже он написал, что на место происшествия уже прибыли пожарные, а также опубликовал фото и видео пожара.

"Прямо сейчас на Петровке пожар складских помещений. Там же размещены СТО и мойка. Подробности неизвестны", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Позже спасатели сообщили, что локализовали пожар на складах возле станции метро "Петровка".

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 18.20 столичным спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском помещении на ул. Новоконстантиновской, 22/15.

Огнеборцы, прибывшие по вызову, локализовали пожар площадью 450 кв. м в 19.38. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

На месте происшествия работают 7 звеньев газодымозащитной службы, 40 человек личного состава Главного управления ГСЧС в Киеве и 10 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в окрестностях Киева начался пожар. По данным очевидцев, ЧП произошло около озера Святище. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что причиной пожара стало возгорание камыша.