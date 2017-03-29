Под Киевом начался масштабный пожар

На окраинах Киева начался большой пожар. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на дежурную столичного управления ГСЧС.

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В свою очередь, что именно горит, в ведомстве не уточнили. По предварительной информации, горит поле.

В то же время пользователи соцсетей публикуют фотографии, отмечая, что пожар виден жителям Киева.

По данным очевидцев ЧП случилось вблизи озера Святище. Здесь разгорелся сильнейший пожар, на место прибыли пожарные.