Под Киевом начался масштабный пожар
22:46, 29 марта 2017Происшествия
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Причиной пожара в Дарницком районе стало возгорание камыша
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На окраинах Киева начался большой пожар. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на дежурную столичного управления ГСЧС.
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В свою очередь, что именно горит, в ведомстве не уточнили. По предварительной информации, горит поле.
Фото: Анастасия Ситало
В то же время пользователи соцсетей публикуют фотографии, отмечая, что пожар виден жителям Киева.
По данным очевидцев ЧП случилось вблизи озера Святище. Здесь разгорелся сильнейший пожар, на место прибыли пожарные.
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