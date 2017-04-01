В Киеве произошло жуткое ДТП с участием лошадей
00:26, 01 апреля 2017Происшествия
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Один жеребец получил травмы, несовместимые с жизнью.
В Киеве случилась ДТП с участием лошадей / mk.gov.ua
Вечером в пятницу на Столичном шоссе в Киеве произошла жуткая авария с участием лошадей.
Двое животных неожиданно выбежали на проезжую часть и попали под колеса легковушки, говорится в сюжете ТСН.
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Видео последствий аварии зафиксировали регистраторы водителей. Один жеребец получил травмы, несовместимые с жизнью. Другой конь отделался легкими повреждениями.
О владельце скакунов пока что ничего не известно. Из-за ДТП образовался немалый затор.
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