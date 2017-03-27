В Балаклее фиксируют одиночные взрывы, полеты над районом запрещены – ГСЧС

В Балаклее на технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается также, что в зоне чрезвычайной ситуации отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально опасных объектов, закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.

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"По состоянию на 7 час. 27 марта пиротехническими расчетами Мчс очищено от взрывоопасных предметов территорию г. Балаклея и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации. На технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности. Для локализации и ликвидации очагов возгорания привлечено 3 пожарных танка, 3 инженерные машины разграждения (ИМР) и 3 пожарных автомобиля МО, для подвоза воды были привлечены 3 пожарные автомобили ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, для ликвидации последствий взрывов боеприпасов на артиллерийских складах Балаклейская райсовет выделил 2 миллиона гривен, сообщается на официальном сайте местной РГА.

"Из районного бюджета было выделено дополнительно 2 млн грн на проведение аварийно-восстановительных работ в г. Балаклея и на прилегающих территориях. Средства будут направлены на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла 23 марта в результате пожара на складах боеприпасов, расположенных на территории в/ч А1352", — говорится в сообщении.