Через украинско-белорусскую границу пытался прорваться автомобиль с вооруженными людьми, пограничники были вынуждены открыть огонь, чтобы задержать нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

"В 1:45 20 марта 2017 года на въезд в Республику Беларусь из Украины осуществлена попытка прорыва через государственную границу в пункте пропуска Александровка автомобиля марки «Джип», при этом данное транспортное средство сбило шлагбаум, проехало через средство принудительной остановки и, получив механические повреждения, предприняло попытку прорыва вглубь территории Республики Беларусь. В целях задержания указанного автомобиля сотрудниками органов пограничной службы в пункте пропуска было применено по нему табельное оружие", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оперативной группой пограничников в непосредственной близости от пункта пропуска Александровка в районе населенного пункта Габрилеевка Наровлянского района Гомельской области с применением оружия автомобиль был остановлен.

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"Задержано два гражданина, личности которых устанавливаются. По имеющейся информации в данном автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается. В ходе внешнего осмотра автомобиля обнаружен пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами", - добавили в ведомстве.

В то же время пресс-служба Госпогранслужбы сообщает, что служба начала проверку предоставленной информации, в ходе которой было установлено, что данный автомобиль иностранной регистрации границу Украины ни на въезд, ни выезд - не пересекал.

"Лица, которые, вероятно, находились в его салоне, в течение длительно времени тоже не следовали через государственную границу. В настоящее время украинские и белорусские пограничники совместно устанавливают все обстоятельства данного происшествия и мотивы лиц, находившихся в автомобиле. О результатах этой работы будет сообщено дополнительно", - отметили в ведомстве.

В то же время на участке белорусско-украинской границы уже выставлены дополнительные пограничные наряды, усилен контроль за соблюдением режима в пунктах пропуска и уточнено взаимодействие с белорусскими коллегами.

Ранее пограничники задержали украинца при попытке вывезти в Польшу 10 кг янтаря.