Пограничники задержали украинца при попытке вывезти в Польшу 10 кг янтаря

Об этом сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, во время пограничного контроля правоохранители обратили внимание на нервозное поведение гражданина Украины, который на микроавтобусе «Ситроен» следовал в Польшу. В связи с этим автомобиль польской регистрации вывели для дополнительной проверки, в ходе которой пограничники нашли в полости левого и правого лонжеронов микроавтобуса 10 кг необработанного янтаря.

Читайте такжеНа Ровенщине копатели янтаря повредили железнодорожную колею - "Укрзализныця"

Транспортное средство и янтарь изъяты и переданы работникам фискальной службы.

В ГПСУ отметили, что всего с начала года выявлено почти 138 кг янтаря, который незаконным путем пытались переместить через государственную границу Украины.