В Днепре пьяный священник катался по городу и напал на дочь своей сожительницы

В Днепре пьяный батюшка забрал машину у своей сожительницы и отправился кататься по городу, а по возвращении напал на ее 15-летнюю дочь, сообщает местный сайт Информатор со ссылкой на свидетельства очевидцев.

55-летний житель Днепра, бывший военный капеллан в зоне АТО, а ныне — священник УПЦ, в состоянии алкогольного опьянения забрал машину своей сожительницы и отправился кататься по городу.

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Позже, по возвращении домой, батюшка разбил окно и залез через него в помещение. Дочь его сожительницы, увидев отчима, начала звать мать. Затем он порезал 15-летней девочке руку осколком стекла.

По словам очевидцев, в течение дня священник звонил своей сожительнице и угрожал ей по телефону физической расправой, в связи с чем женщина написала заявление в полицию.

На месте работала скорая помощь и полиция. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее на дороге Киев – Чоп возле города Буск патрульные остановили нетрезвого водителя, который оказался настоятелем церкви одного из сел.