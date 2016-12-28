"Выпили бутылку на двоих": на трассе Киев-Чоп патрульные остановили пьяного священника за рулем (видео)

Патрульные остановили авто Deawoo Sens, однако водитель и пассажир выбежали и пытались скрыться, говорится в сообщении полиции во Львове.

Когда их остановили, у водителя инспекторы заметили признаки состояния алкогольного опьянения, при этом мужчина не имел при себе никаких документов.

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"Уже сев в служебный автомобиль, мужчина сказал, что он - священник. Вскоре информация об этом подтвердилась. Мужчина является настоятелем церкви одного из сел вблизи пгт Красное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина пытался уговорить патрульных не составлять админматериалы под разными предлогами. Кроме того, он отказался проходить проверку на состояние алкогольного опьянения.

Ранее в Ужгороде пьяные священнослужители на люксовом BMW X5 прокляли патрульных, которые остановили их за нарушение.