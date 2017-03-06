В Харькове подростка во время игры в футбол придавило воротами
10:49, 06 марта 2017Происшествия
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В Харькове подростка во время игры в футбол придавило футбольными воротами. Из-за инцидента ребенок погиб.
Ворота не были закреплены / УНИАН
Об этом сообщает полиция области.
Информация о происшествии на проспекте Льва Ландау поступила 5 марта в 16:10 в Слободской отдел полиции.
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Установлено, что от порыва ветра ворота оторвались и ударили 14-летнего мальчика, который стоял на расстоянии около 2-х метров, по голове. Ворота были сварены в единую конструкцию и не закреплены на футбольном поле. Проверка продолжается.
Как известно, ранее в Одессе погибла женщина, на которую из-за сильного ветра упало дерево.
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