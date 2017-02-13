В Сумской области прокуратура подозревает сотрудников таможни в причинении государству более 6 млн гривен ущерба

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, сведения в ЕРДР внесены в понедельник, 13 февраля, по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и начато досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением сотрудниками Сумской таможни ГФС, что повлекло тяжкие последствия.

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"Речь идет о вероятной подделке таможенных деклараций, в результате чего в бюджет не поступило обязательных платежей на сумму свыше 6 млн грн. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления всех обстоятельств уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.