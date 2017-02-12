В Днепропетровской области неизвестные сожгли автомобиль журналиста

Об этом УНИАН сообщили в Комитете НМПУ.

«Комитет НМПУ заявляет об очередном циничном нападении на свободу слова на региональном уровне. Утром 12 февраля неизвестными был совершен поджог автомобиля члена НМПУ Сергея Гузя, известного журналиста и редактора, который с недавних пор возглавил созданный местный медиа-проект в городе Каменское», - говорится в сообщении.

Комитет НМПУ обращается к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием провести полное и объективное расследование преступления. От генерального прокурора Украины Юрия Луценко Комитет НМПУ ожидает взятия этого дела под личный контроль.

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«Не хочется, чтобы это дело пополнило печальный список нераскрытых преступлений против журналистов, или, «для удобства», было переквалифицировано в «бытовое хулиганство»», - отметили в медиа-профсоюзе.

Также НМПУ проинформировал об инциденте Международную федерацию журналистов и надеется, что и международный контроль над расследованием дела будет способствовать результату.

«Виновные в попытке запугать журналиста (не только исполнители, но и заказчики) должны быть установлены и наказаны, ведь это единственный путь для предотвращения подобных преступлений в будущем», - подчеркивается в сообщении.