Миятович осудила ухудшение свободы слова и СМИ в Крыму и на Донбассе

Об этом она подчеркнула в своем заявлении.

Миятович отметила, что 19 января глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан в своем обращении к Постоянному совету ОБСЕ в Вене среди многих вопросов отметил дальнейшее ограничение свободы высказываний и свободы СМИ в районах, которые не контролируются правительством Украины. В частности, он обратил внимание на запрет более 350 веб-сайтов в Интернете и на ситуацию с последующим ограничением доступа к украинским СМИ, как печатным, так и электронным средствам массовой информации.

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В этой связи Миятович подчеркнула, что особую обеспокоенность вызывают непрекращающиеся угрозы и запугивание в адрес сотрудников СМИ, а также аресты блогеров Эдуарда Неделяева и Геннадия Беницкого боевиками "ЛНР".

"Доступ к информации, плюрализм мнений и безопасность журналистов, как и раньше, страдают во время кризиса", - сказала представитель ОБСЕ.

"Как и в случае с Крымом, продолжающееся ухудшение ситуации со свободой слова и свободными СМИ в частях Украины, затронутых конфликтом, вызывает глубокую тревогу", - заявила Миятович.

Вместе с тем, она выразила озабоченность в связи с преследованием крымского журналиста Николая Семены, который работал в издании "Крым.Реалии". Согласно сообщениям, ему грозит 5 лет лишения свободы. 20 января его обвинили в публичных призывах к нарушению "территориальной целостности" Российской Федерации".

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"Дело Семены напоминает всем нам практику произвола, чтобы заставить замолчать тех, кто выступает с критикой в Крыму. Абсолютно неприемлемым является преследование журналиста за выражение его взглядов. Я призываю, чтобы все обвинения против Семены были сняты", - считает Миятович.

"Я снова призываю всех тех, кто является ответственным за закон и порядок в этих районах, прекратить уничтожение свободы СМИ и сделать все возможное, чтобы гарантировать безопасность журналистов", - добавила она.