СБУ: погоревший на взятке пограничник пытался смыть тысячи гривень в унитаз (фото)

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, за пропуск через границу машины с продуктами питания злоумышленник требовал от местного жителя полторы тысячи долларов.

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Правоохранители задержали пограничника на его рабочем месте во время получения взятки.

"Во время обыска помещений отдела оперативники СБУ изъяли дневную "черную" кассу (900 евро, 200 долларов, 16 тысяч гривен и 2100 леев), скрытую за радиаторами служебных помещений и уборной", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к коррупционной деятельности.