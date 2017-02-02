СБУ: погоревший на взятке пограничник пытался смыть тысячи гривень в унитаз (фото)
15:46, 02 февраля 2017Происшествия
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Пограничники вместе с сотрудниками военной прокуратуры и СБУ разоблачили во взяточничестве инспектора отдела "Солотвино" Мукачевского пограничного отряда. Во время задержания мужчина пытался смыть тысячи гривень неправомерной выгоды в канализацию уборной.
Пограничник пытался смыть свою "дневную кассу" / СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации СБУ, за пропуск через границу машины с продуктами питания злоумышленник требовал от местного жителя полторы тысячи долларов.
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Правоохранители задержали пограничника на его рабочем месте во время получения взятки.
"Во время обыска помещений отдела оперативники СБУ изъяли дневную "черную" кассу (900 евро, 200 долларов, 16 тысяч гривен и 2100 леев), скрытую за радиаторами служебных помещений и уборной", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к коррупционной деятельности.
Фото: СБУ
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