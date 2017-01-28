В Одесской области пограничники изъяли более 12 кг нелегального янтаря

В порту Одесской области задержан мужчина при попытке нелегального вывоза из Украины более 12 килограмм янтаря.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, к паромной переправе в пункте пропуска "Ильичевский морской торговый порт" на выезд из Украины прибыл микроавтобус Opel отечественной регистрации. Управлял транспортным средством 43-летний гражданин Украины, который планировал попасть на теплоход "Ченка", сообщением Черноморск (Украина) - Хайдарпаша (Турция).

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С целью недопущения перемещения через государственную границу предметов и материалов, запрещенных для вывоза из Украины, погранично-таможенной группой было принято решение об осмотре данного автомобиля.

В результате сканирования микроавтобуса 27 января в нем был обнаружен янтарь, скрытый под обшивкой салона. "Всего в конструктивных особенностях автомобиля выявлено 12,1 килограмма необработанного янтаря. Груз изъят представителями управления по борьбе с контрабандой таможни в Одесской области", - отметили в управлении.