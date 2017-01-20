В центре Киева произошла стычка между представителями правых сил и правоохранителями

Пользователи социальных сетей выложили в Интернет соответствующие фото и видео инцидента, пишет ТСН.

Сообщается, что на пересечении Парковой аллеи и ул. Грушевского участники акции начали посреди дороги поливать бензином принесенные ими автомобильные шины. Правоохранители захотели им помешать. Но националисты с криками "Позор!" начали бросать в правоохранителей камни, палки и петарды. После непродолжительной драки, стороны разошли на некоторое расстояние.

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После непродолжительной стычки с правоохранителями на пересечении Парковой аллеи и ул. Грушевского участники акции спели государственный гимн Украины, после чего позвучал призыв вернуться на Майдан. Сейчас участники митинга находятся под стелой Независимости.