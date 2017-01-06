За минувшие сутки на дорогах Украины погибли 13 человек (инфографика)

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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"За прошедшие сутки погибли 13 человек и травмированы – 61. Наиболее напряженными по уровню аварийности на дорогах являются Закарпатская и Запорожская области", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в связи со сложными погодными условиями в Одесской, Николаевской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения транспорта.