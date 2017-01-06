За минувшие сутки на дорогах Украины погибли 13 человек (инфографика)
13:30, 06 января 2017Происшествия
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За минувшие сутки на автомобильных дорогах Украины погибли 13 человек, еще 61 человек был травмирован.
Наиболее напряженными по уровню аварийности на дорогах являются Закарпатская и Запорожская области / npu.gov.ua
Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
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"За прошедшие сутки погибли 13 человек и травмированы – 61. Наиболее напряженными по уровню аварийности на дорогах являются Закарпатская и Запорожская области", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в связи со сложными погодными условиями в Одесской, Николаевской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения транспорта.
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