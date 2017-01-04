В Черниговской области в ДТП погиб председатель райсовета Бахмача

В Черниговской области в ДТП погиб председатель районного совета Бахмача Виталий Кочерга.

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Об этом УНИАН сообщили в Бахмачском райсовете.

Прощание с погибшим состоится 5 января в Георгиевском храме г. Бахмача.

ДТП произошло вчера, 3 января, на границе Черниговской и Сумской областей, по трассе на Глухов.

Справка. Виталий Кочерга родился в 1965 году в с. Красиловка Бахмачского района Черниговской области. Длительное время работал в государственной налоговой инспекции Бахмачского района, в том числе в должности начальника.

В ноябре 2015 года был избран председателем районного совета Бахмача.